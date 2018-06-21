Посольство РФ в Колумбии прокомментировало смерть российского шоумена

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Фото: instagram.com/top_borodin/
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Российский шоумен Андрей Бородин умер в Колумбии, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.
В мае тело ведущего было найдено в запертом номере отеля в Медельине. Бородин скончался ненасильственной смертью, отметил пресс-секретарь посольства Евгений Наумов.
Шоумен не вставал на консульский учет в дипмиссии, прибыв в Колумбию. «Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», — сказал Наумов.
В страну прибыла мать Бородина, чтобы забрать тело в Россию.
Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу на канале CTC Love и выступал на концертах.
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