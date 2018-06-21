Истощенную двухлетнюю девочку обнаружили полицейские в запертой квартире.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах оштрафовали мать, которая довела 2-летнюю дочь до истощения, сообщает газета «Челнинские известия».

В полицию обратились неравнодушные соседи многодетной женщины из Автограда. Они сообщили, что за стенкой постоянно плачет ребенок. Прибывшие полицейские попытались попасть в квартиру, но им никто не открыл. Было слышно, что в внутри жилища плачет малыш.

Стражи порядка взломали дверь квартиры. Внутри они обнаружили двухлетнюю малышку в ужасном состоянии. Ребенок был сильно истощен, не разговаривал и не ходил. Малышку доставили в Дом ребенка, где медики оказали ей всю необходимую помощь.

Нерадивую мать осудили. В зале суда женщина плакала и раскаивалась в содеянном, умоляя не забирать у нее детей.

Мировой судья назначил многодетной маме наказание в виде 5000 рублей штрафа.