(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах оштрафовали мать, которая довела 2-летнюю дочь до истощения, сообщает газета «Челнинские известия».
В полицию обратились неравнодушные соседи многодетной женщины из Автограда. Они сообщили, что за стенкой постоянно плачет ребенок. Прибывшие полицейские попытались попасть в квартиру, но им никто не открыл. Было слышно, что в внутри жилища плачет малыш.
Стражи порядка взломали дверь квартиры. Внутри они обнаружили двухлетнюю малышку в ужасном состоянии. Ребенок был сильно истощен, не разговаривал и не ходил. Малышку доставили в Дом ребенка, где медики оказали ей всю необходимую помощь.
Нерадивую мать осудили. В зале суда женщина плакала и раскаивалась в содеянном, умоляя не забирать у нее детей.
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