Принцесса Японии Хисако Такамадо находится в Казани

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова опубликовала в своем Twitter-е момент приезда принцессы.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Принцесса Хисако Такамадо — почетный председатель Федерации футбола Японии прибыла в Казань. Фото прибытия члена императорской семьи Страны восходящего солнца опубликовала в своем Twitter заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Ее Высочество принцесса императорской семьи Японии уже в Казани! Покровительница сборной — Такамадо Хисако ждет знакомство с городом и встреча со сборной, которая базируется в Казани», — подписала фото Лилия Галимова.

Известно, что в сегодняшней программе пребывания принцессы в Казани, кроме посещения тренировки сборной своей страны, что разместилась на базе футбольного клуба «Рубин», также осмотр Нацмузея и Казанского Кремля.