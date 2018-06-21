Принцесса Японии Хисако Такамадо находится в Казани

Официальная хроникаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: twitter.com/liligalimova
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Принцесса Хисако Такамадо — почетный председатель Федерации футбола Японии прибыла в Казань. Фото прибытия члена императорской семьи Страны восходящего солнца опубликовала в своем Twitter заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Ее Высочество принцесса императорской семьи Японии уже в Казани! Покровительница сборной — Такамадо Хисако ждет знакомство с городом и встреча со сборной, которая базируется в Казани», — подписала фото Лилия Галимова.
Известно, что в сегодняшней программе пребывания принцессы в Казани, кроме посещения тренировки сборной своей страны, что разместилась на базе футбольного клуба «Рубин», также осмотр Нацмузея и Казанского Кремля.
Её Высочество принцесса императорской семьи Японии уже в Казани! Покровительница сборной - Такамадо Хисако ждет знакомство с городом и встреча со сборной, которая базируется в Казани pic.twitter.com/YtAdZXn7N7— Лилия Галимова (@liliGalimova) 20 июня 2018 г.
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