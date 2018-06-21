Пушков раскритиковал Кикабидзе за слова о распаде СССР

Российский сенатор уверен, что грузинский актер стал известен благодаря СССР, хотя Кикабидзе придерживается иного мнения.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Российский политик Алексей Пушков осудил грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который признался, что был рад распаду СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост сенатора в Twitter.

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал Пушков в микроблоге.

Кикабидзе дал интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, в котором признался, что «очень обрадовался» распаду СССР.

«Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь, с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — сказал артист.

Он также раскритиковал герб Советского Союза.

Вахтанг Кикабидзе полюбился зрителю за работу в фильмах «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна», снятых режиссером Георгием Данелия. Его «звездной ролью» стала роль летчика Валико Мизандари в комедии Данелии «Мимино». Кикабидзе также гастролирует с концертами и известен исполнением популярных песен «Чито гврито», «Мои года — мое богатство» и др.

Кикабидзе не выступает в России с августа 2008 года, когда призошел военный конфликт в Южной Осетии. Артист критически отнесся к признанию Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, Кикабидзе отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил Президент России.