Пушков раскритиковал Кикабидзе за слова о распаде СССР

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Российский политик Алексей Пушков осудил грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который признался, что был рад распаду СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост сенатора в Twitter.
«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал Пушков в микроблоге.
Кикабидзе дал интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, в котором признался, что «очень обрадовался» распаду СССР.
«Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь, с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — сказал артист.
Он также раскритиковал герб Советского Союза.
Вахтанг Кикабидзе полюбился зрителю за работу в фильмах «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна», снятых режиссером Георгием Данелия. Его «звездной ролью» стала роль летчика Валико Мизандари в комедии Данелии «Мимино». Кикабидзе также гастролирует с концертами и известен исполнением популярных песен «Чито гврито», «Мои года — мое богатство» и др.
Кикабидзе не выступает в России с августа 2008 года, когда призошел военный конфликт в Южной Осетии. Артист критически отнесся к признанию Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, Кикабидзе отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил Президент России.
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