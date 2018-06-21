По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Мексике грузовик задавил пять человек, сообщает «Российская газета».

Авария произошла на юге Мексике в штате Чьяпас. Группа людей стояла на обочине дороги в ожидании автобуса. По невыясненным пока причинам, большегруз протаранил несколько автомобилей, после чего сбил людей.

В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек. Еще 11 получили различные травмы.

Водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза.