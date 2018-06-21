Участниками смертельного ДТП стали сразу пять автомобилей.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Три человека стали жертвами массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

Смертельное ДТП с участием сразу пяти машин произошло напротив дома №24 по Кутузовскому проспекту. В результате аварии погибли три человека. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу.

Сообщается, что одна из машин после столкновения загорелась.

Причины и виновники аварии устанавливаются.