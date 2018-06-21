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Футбольные болельщики из Ирана в Казани живут в палатках на крыше авто

Татар-информ

21 июня 2018, 07:43

Экономика и финансы

Китай продолжит торговые отношения с Ираном, несмотря на санкции Штатов

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Товарооборот между Китаем и Ираном за первые четыре месяца текущего года составил 13,21 млрд долл., заявил Гао Фэн.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Китай не перестанет поддерживать торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на односторонние санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского МИД Гао Фэна.

«Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения», — заявил Гао Фэн.

По его словам, Китай, который всегда выступал против односторонних санкций, продолжит поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца составил 13,21 млрд долл., отметил он.

Ранее власти Китая заявили, что вводят 25-процентную пошлину на 659 товарных позиций, ввозимых из Штатов, на сумму 50 млрд долларов.

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