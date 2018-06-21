Турчинов сообщил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

Рекомендуем
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Крымский мост является «военной угрозой» для Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова.
«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — заявил Турчинов.
Еще до окончания строительства моста была усилена российская группировка войск в Крыму и в Азовском море, что угрожает тылу украинской армии и центральной части Украины, сказал он.
Размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по украинским позициям в глубоком тылу, а зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части страны, отметил Турчинов.
Следующая новость
Лайфхак от иностранных фанатов, которые умеют и веселиться, и экономить.
В состав Общественной палаты РТ вошли Яна Сирюкова и Ринат Юсупов.
Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнены на 59 процентов.
Минмолспорта РТ будет преобразовано в две структуры – Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.
В постановлении исполкома города указываются названия четырех станций второй линии казанского метро.
Победу присудили актрисе Татарского драматического театра Гулине Мингазовой.
Были выплачены долги перед 87 работниками.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Истощенную двухлетнюю девочку обнаружили полицейские в запертой квартире.
Внедрение РПН на уровнях напряжения от 0,4 до 500 кВ является одним из приоритетных направлений мировой энергетики.
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова опубликовала в своем Twitter момент приезда принцессы.
На повестке дня заседания Государственного Совета республики 31 вопрос.
Во время мундиаля в казанском лесопарке покажут фильмы на спортивную тематику.
Встреча Рустама Минниханова и Игнасио Ибаньеса состоится в Доме Правительства РТ.