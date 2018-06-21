Турчинов сообщил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

Размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по украинским позициям в глубоком тылу, заявил секретарь СНБО Украины.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Крымский мост является «военной угрозой» для Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова.

«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — заявил Турчинов.

Еще до окончания строительства моста была усилена российская группировка войск в Крыму и в Азовском море, что угрожает тылу украинской армии и центральной части Украины, сказал он.

Размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по украинским позициям в глубоком тылу, а зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части страны, отметил Турчинов.