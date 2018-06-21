Иско: Матч против Ирана был для нас практически финалом

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Испании Иско после победы над командой Ирана в матче чемпионата мира по футболу в Казани подчеркнул важность этого успеха и свою форму на чемпионате.
«Сборная Ирана хорошо и продуктивно защищала свои ворота. Но в конце концов мы добились важной победы. Она дала нам немного свободы и ожидания последнего матча, проиграть который мы не имеем права. Самочувствие? Чувствую себя хорошо и доверяю команде. Знаю, что мы быстро восстановимся. Матч получился долгим, но мы вытерпели и добились результата. Для нас это был практически финал, потому что нам обязательно нужно было выигрывать. Нам нужно быть первыми в группе, и впереди предстоит нелёгкий матч против Марокко», — отметил футболист.
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