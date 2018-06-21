Жерар Пике: Игра иранцев в атаку немного нарушила наши планы

По словам защитника испанской сборной, матч чемпионата мира против команды Ирана в Казани получился непростым.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной Испании по футболу Жерар Пике подвел итог победного матча чемпионата мира против сборной Ирана, который прошел в Казани.

«Красная фурия» победила со счетом 1:0 благодаря голу Диего Косты — после двух матчей испанцы вместе с португальцами возглавляют турнирную таблицу группы B.

Пике отметил, что на протяжении его долгой карьеры каждая победа на чемпионате мира вызывает положительные эмоции. «Самое главное для победы — хорошо обороняться, быть настойчивыми и сильными, несмотря на силу соперника. Это приведёт к результату. Мы 60 — 70 минут играли в атаку и контролировали ход матча. Когда они стали выходить к нашим воротам, было немного сложно, это нарушило наши планы. Но самое важное — это победа. Закончу ли я со сборной после чемпионата мира? Я всегда был за то, чтобы любой игрок добровольно приходил в команду и уходил. Об этом нужно будет подумать после завершения турнира, когда мы покажем хороший футбол и возьмём Кубок», — отметил игрок.