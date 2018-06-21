Серхио Бускетс: В первом тайме нам было сложно найти пространство в атаке

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Испании Серхио Бускетс после победы над сборной Ирана в матче чемпионата мира в Казани заявил, что самым важным итогом матча являются заработанные три очка.
По словам Бускетса, игроки сборной Ирана доставили его команде немало сложностей. «В первом тайме иранцы здорово играли в обороне, пытались тянуть время и всячески сопротивлялись. Нам было сложно найти пространство. После перерыва удалось это сделать, что и помогло нам забить. Хотя мы играли не идеально, и этот матч получился сумасшедшим. Однако, результат игры — наша победа, и это сейчас важно. Перед матчем против Марокко для нас важна наша игра», — отметил Бускетс.
Также полузащитник отметил, что, не сумев забить в первом тайме, его команда немного потеряла контроль над игрой. «Соперник ненадолго завладел инициативой, поскольку мы немного устали взламывать их защиту. Но у нас было больше пространства для атаки. Это чемпионат мира, здесь не будет легко», — добавил футболист.
Испанцы обыграли сборную Ирана в Казани со счетом 1:0 — единственный гол в матче забил Диего Коста, которого признали лучшим игроком встречи. Эта победа позволила подопечным Фернандо Йерро сравняться по набранным очкам со сборной Португалии. В заключительном матче группового этапа мундиаля сборная Испании сыграет с командой Марокко.
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