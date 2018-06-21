Карлуш Кейруш: Я поздравил ребят с чудесной игрой

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(21 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал матч ЧМ-2018 с Испанией на «Казань Арене», завершившийся со счетом 0:1 в пользу испанцев.
«Я хочу поздравить своих игроков с чудесной игрой! Они проявили настоящий бойцовский дух против одного из претендентов на победу в турнире, — сказал Кейруш. — Кто-то может сказать, что в футболе такие вещи не работают, но мы заслужили лучшего результата, большего. Но я благодарю соперника, потому что мы многому научились. Впереди игра с Португалией: если сравнить это с теннисом, то нам остался последний сет, и наша мечта еще жива».
Но говорить отдельно про форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна Кейруш не стал. «Я не люблю говорить об отдельных игроках. Эгоизм — это поражение, поэтому мы всегда говорим о команде. Каждый готов пожертвовать собой ради общего успеха и Азмун — не исключение. Сегодня Испания играла против нас так же, как против Португалии или Франции, но мы выглядели неплохо. У нас были моменты на контратаках, некоторые наши выходы в атаку были остановлены с нарушением, судья этого не увидел, но это часть игры. Мы проявили большой бойцовский дух, показав позитивный настрой. Жаль, что упустили свои моменты — уругвайский судья не видел нарушений со стороны испанцев, но это часть игры», — посчитал наставник португальцев.
Шансы своей команды в следующем матче против Португалии Кейруш оценил высоко. «Если они позволят нам атаковать 90 минут, то мы этим воспользуемся. Однако я сомневаюсь, что так будет. Мы выйдем на матч с верой в себя. Мы будем играть против Португалии, думая только о том, чтобы поднять футболку Ирана на новую высоту.
Сегодня мы завоевали уважение, и я уверен, что наши болельщики гордятся игроками своей сборной. Футболисты ушли с поля с высоко поднятой головой, стыдиться нам нечего. Когда мы ехали на чемпионат мира, нам никто не давал никаких шансов, но мы по-прежнему можем выйти из группы, это наша мечта, будем к ней стремиться. Мы не думаем, что будет легко, и не хотим, чтобы было легко, потому что мы хотим стать лучше. За 8 лет своей работы с командой я ни разу не видел, чтобы кто-то из ребят перекладывал ответственность на другого», — с гордостью отметил Кейруш.
Говоря о решениях видеоарбитров, отменивших сегодня гол в ворота испанцев, португалец Кейруш был критичен. «После решения видеоарбитра одному из игроков тренерского штаба стало плохо. Сейчас он поедет в больницу. По мнению VAR, мы забивали из офсайда, а когда забивали испанцы — офсайда не было. Это справедливо для меня как тренера. VAR стали использовать слишком поздно для нас, если бы на полгода раньше — у нас было бы на одно очко больше. Но для футбола это хорошо», — посчитал Кейруш.
Наставник иранцев считает, что европейский футбол заметно отрывается по своем уровню от африканского и азиатского. «Европа далеко оторвалась от всех. Только те страны, которые отправляют игроков в Европу, могут конкурировать. Есть африканские сборные, чьи игроки могут играть в Европе, — у них есть шанс. Четыре года назад отрыв между Европой, Африкой и Азией был большой, но сейчас он еще больше растет. Он будет только расти, если правила не поменяются. Клубы отпускают своих игроков в сборные только за четыре дня до матча — это очень мало», — сказал Кейруш.
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