Диего Коста ответил на обвинения в провокационной игре

Испанский нападающий попросил не задавать глупых вопросов.

(21 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Автор победного мяча сборной Испании в ворота Ирана, нападающий Диего Коста, признанный лучшим игроком матча, заявил, что категорически не согласен с иранскими журналистами, обвинившими его в провокационной игре.

«Какой матч вы смотрели? Я всегда стоял один. Это нас провоцировали. Вы можете иметь свое мнение, но не нужно задавать такие глупые вопросы», — под смех аудитории отрезал известный своей провокационной манерой игры испанский форвард (в этой встрече он наступил на ногу голкиперу иранцев — прим. Т-и).

Диего доволен своими бомбардирскими достижениями: за два матча он отличился уже трижды, только Криштиану Роналду забил больше, 4 мяча. «Я очень рад, что мне сегодня повезло забить. Игра была непростой, поэтому я рад, что принес победу. Роналду тоже сейчас находится в хорошей форме, надеюсь, и дальше мы продолжим забивать», — сказал Диего Коста.