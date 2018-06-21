Фернандо Йерро: Мы заработали три очка

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(21 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро подвел итоги матча ЧМ-2018 с Ираном (1:0), отметив очень сложный характер поединка.
«Мы заработали три очка, но у нас были определенные сложности, — признал Йерро. — Мы неплохо начали, но удержать ритм было сложно, потому что игра разбивалась на эпизоды. Были паузы, игра не раз останавливалась. После перерыва нам уже удалось следовать своему плану, можно сказать, что ребята выполнили план, пускай и не полностью. При этом соперник показал хорошую игру: плотно оборонялся, опасно контратаковал — было непросто. Мы еще разберем этот матч подробнее, но я благодарю своих футболистов — не только тех, кто играл, но и тех, кто находился на скамейке запасных. Мы понимаем, что впереди будет только сложнее. Нам нужно улучшать свою игру, и мы будем улучшать ее с каждым следующим матчем. Мы удовлетворены тремя очками, этот ЧМ максимально сложный».
Наставник сборной Испании объяснил, что именно он сказал своим игрокам в перерыве. «Я сказал, что нужно иметь терпение и играть спокойно: хорошо двигаться, больше открываться, действовать широко. Но перерыв — это больше психологический момент. Мы призывали игроков верить в победу, несмотря на то, что матч складывался непросто. Тяжело было всем», — признал Йерро.
Фернандо Йерро отверг обвинения иранских журналистов в несоблюдении его игроками правил честной игры. «Мы ни в ком не сомневаемся — каждый использует собственные методы, но мы уважаем принципы честной игры. Мы столкнулись с очень сложным соперником, мы не ожидали такого. Иран оборонялся в десять человек, и их было тяжело пройти. Сегодня я видел, как скамейка жила игрой. Я доволен этим. Иран — хорошая команда, Карлуш Кейруш сделал большую работу. Но мы победили за счет наших сильных сторон, каждый играет по-своему. Мы верим в футбол, и в справедливую честную игру», — подчеркнул Йерро.
Испанский наставник верит в перспективы иранцев. «Для Португалии игра с Ираном будет очень сложной, потому что обеим командам нужны очки. Нам тоже надо побеждать в игре с Марокко, но в этом и прелесть группового этапа. Этот чемпионат мира очень сложный для всех. Никто ни кому дарить здесь ничего не будет. И, думаю, в плей-офф мы увидим еще много голов. Могу сказать за свою команду, что если мы выйдем, то будем играть в атакующий футбол, иначе просто поедем домой», — резюмировал Йерро.
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