Шейх Мохаммед Аль Тани посетил матч Иран – Испания в Казани

Аида Гарифуллина поприветствовала шейха в Казани.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Брат эмира Катара шейх Мохаммед бин Хамад бен Халифа Аль Тани посетил матч чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Испании в Казани. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила оперная певица Аида Гарифуллина.

«Рада приветствовать шейха Катара Мохаммеда Аль Тани в родной Казани, приятно было узнать, что он является большим любителем оперы и футбола, конечно же», — написала Гарифуллина.

Она также отметила игру команды Ирана, добавив, что жалеет ее проигрышу.