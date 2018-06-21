Шейх Мохаммед Аль Тани посетил матч Иран – Испания в Казани

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Брат эмира Катара шейх Мохаммед бин Хамад бен Халифа Аль Тани посетил матч чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Испании в Казани. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила оперная певица Аида Гарифуллина.
«Рада приветствовать шейха Катара Мохаммеда Аль Тани в родной Казани, приятно было узнать, что он является большим любителем оперы и футбола, конечно же», — написала Гарифуллина.
Она также отметила игру команды Ирана, добавив, что жалеет ее проигрышу.
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