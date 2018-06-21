Рустам Минниханов примет участие в 39-м заседании Госсовета РТ

На повестке дня заседания Государственного Совета республики 31 вопрос.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в 39-м заседании Государственного Совета республики. На повестке дня — 31 вопрос. Список тем, которые предстоит обсудить депутатам, опубликован на официальном интернет-портале Госсовета РТ.

В частности, парламентариям предстоит утвердить кандидатуры еще троих членов Общественной палаты республики. Кроме того, планируется согласовать предложение Президента Татарстана о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту РТ в два отдельных министерства: министерство по делам молодежи и министерство спорта.

В первом чтении будут рассмотрены ряд законопроектов. Так, планируется продление налоговых преференций по налогу на имущество садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам и продление на 2019 год действия дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения.

В первом чтении планируется рассмотреть изменение в законе РТ «О государственной гражданской службе РТ» и «Кодекс РТ о муниципальной службе». Кроме того, будут рассмотрены законопроекты об актуализации полномочий исполнительных органов госвласти РТ в сфере обеспечения жилищных прав, об изменениях в Закон РТ «О господдержке развития ЛПХ в республике», «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства)» — определение полномочий органов госвласти и МСУ в этой сфере, об упрощении присвоения высшей и первой квалификационных категорий тренерам и специалистам в области физкультуры и спорта, работающих в организациях не управляемых федеральными органами исполнительной власти.

В первом чтении будет рассмотрен проект закона об утверждении потребительской корзины в РТ на срок до конца 2020 года, о сохранении существующей системы обеспечения мед. организаций и граждан лекарственными и иными средствами.

Планируется также рассмотреть и принять в первом чтении две инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму РФ проектов федеральных законов о повышении ответственности поставщиков при выполнении взятых по договору обязательств и об исключении действия системы ПЛАТОН на испытательные автомобили, доставляемые производиталями своим ходом на полигоны.

Во втором чтении будут рассмотрены три законопроекта. Один касается совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг в области культуры, охраны здоровья, образования и соцобслуживания, второй — должен установить основания для исключения многодетных граждан из списков лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность. Третий — должен уточнить в Земельном кодексе вопросы в области обращения с твердыми коммунальными вопросами.