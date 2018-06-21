Президент Татарстана встретится с Послом Королевства Испания в России

Официальная хроникаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в России Игнасио Ибаньесом состоится сегодня в первой половине дня. Местом встречи станет Дом Правительства РТ, сообщается на официальном сайте лидера республики.
Накануне, перед матчем Испания — Иран, Игнасио Ибаньес принял участие во встрече министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао со сборной страны по футболу. А позже посол посетил и саму игру, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании.
Тема разговора Президента Татарстана с Игнасио Ибаньесом пока не раскрывается. Можно предположить, что они не обойдут вниманием тему футбола и спорта в целом, затронут вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, а также увеличения взаимных туристических потоков.
Несколько дней назад в интервью интернет-изданию «Русская планета» Игнасио Ибаньес подчеркнул: «Москва, Сочи, Казань, Калининград — все эти города уже на слуху у простых испанцев».
Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует также встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Медхи Санаи и делегацией «Банк Мели Иран» — Национального банка Ирана. Также лидера Татарстана ожидает встреча с делегацией компании PAX Technology Limited (Китай) — ведущего международного поставщика безопасных электронных платежных терминалов.
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Встреча Рустама Минниханова и Игнасио Ибаньеса состоится в Доме Правительства РТ.
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