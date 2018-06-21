В Набережных Челнах осудили угнавшего погрузчик от торгового центра

Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.

(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ», Эльвира Ммухаметдинова). В Набережных Челнах осудили мужчину, который, будучи пьяным, угнал погрузчик с территории торгово-развлекательного комплекса, сообщили в городском суде.

Пьяный челнинец проходил мимо одного из торгово-развлекательных комплексов Автограда, увидел в парковочной зоне погрузчик и решил покататься на нем. Залез в кабину и быстро разобрался с управлением машины. Выяснил, что погрузчик заводится не ключами, а нажатием кнопки. Угонщик успел вырулить на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.

Суд рассмотрел дело в особом порядке, учел, что мужчину уже задерживали за езду в пьяном виде в 2016 году. Тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей. Тогда же суд лишил его водительских прав на полтора года.

За угон погрузчика мужчина получил полтора года лишения свободы условно, также ему запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.