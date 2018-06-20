В филиале ОАО Сетевая компания» приступают к работам под напряжением на воздушных линиях 500 кВ

Внедрение РПН на уровнях напряжения от 0,4 до 500 кВ является одним из приоритетных направлений мировой энергетики.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Обучение новой, а точнее возрождаемой технологии прошли 11 электромонтеров — члены пока единственной бригады в компании, работающей без снятия напряжения на высоковольтных линиях.

Стоит отметить, что внедрение РПН на уровнях напряжения от 0,4 до 500 кВ является одним из приоритетных направлений мировой энергетики. Вот и в Татарстане, в ОАО «Сетевая компания» сейчас работает 92 бригады на напряжении 0, 4 кВ и 26 бригад — на напряжении 6-10кВ. Первая бригада, работающая на распределительных сетях, появилась в Чистопольских электрических сетях в 2009 году, а системное возрождение технологии началось в компании в 2015 году.

Отдельное место в этом ряду занимает производство работ на напряжении 500 кВ — такая бригада существовала в Казанских электрических сетях еще в 80-е годы прошлого столетия, однако в последние годы работы по этой технологии не проводились, а ведь у нее немало достоинств по сравнению с традиционным видом работ.

«Преимущество внедрения забытой на время технологии состоит в повышении уровня надежности электроснабжения Казанского энергорайона, в оперативности устранения дефектов без вывода воздушных линий в ремонт. А значит исключаются необходимость отключения линий при выполнении плановых ремонтов, ограничивающих потребителей, тем самым повышается клиентоориентированность нашей компании, — поясняет директор Казанских электрических сетей Рафаиль Закиров, — В этом инновационном направлении велика и заинтересованность электросетевой компании — снижение недоотпуска электроэнергии приносит экономический эффект. Кроме того, это даст нам преимущества перед другими энергосистемами».

Инициатива столичного филиала по возрождению былого опыта была поддержана руководством ОАО «Сетевая компания» полгода назад. В ходе ознакомительного визита в Центр подготовки персонала ПАО «ФСК ЕЭС» (г. Пенза) была достигнута договоренность об обучении персонала татарстанской компании методам работ под напряжением. Преподавание навыков работ на напряжении 500 кВ, соответствующих современным требованиям, провели инструкторы ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» (г. Заинск). В течение трех дней обучаемые осваивали теоретическую часть.

«Уровень подготовки ваших сотрудников ничем не отличается от квалификации электромонтеров из других регионов, — отмечает инструктор Алексей Батраков, имеющий многолетний опыт подготовки таких специалистов, — Ребята очень ответственно относятся к учебе — знают, что права на ошибку у них нет и необходимо будет аккуратно соблюдать все правила при производстве работ».

Закрепление пройденного на практике состоялось на ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-Киндери. Электромонтеры были экипированы в специальные экранирующие костюмы, защищающие от воздействия электрического поля промышленной частоты, а также от интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при коронном разряде на ВЛ при работе на потенциале провода. Вооруженные специальным такелажем, члены бригады продемонстрировали выход на потенциал провода ВЛ 500 кВ.

Электромонтерами, прошедшими обучение, были проведены основные виды работ на напряжении 500 кВ — замена изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске, а также дистанционных распорок расщепленной фазы в пролете воздушной линии. Работы проводились при помощи монтерской тележки, устанавливаемой на высоковольтных проводах, в которой электромонтер перемещался к месту дефекта, а также «стула», подвешиваемого за изолятор. Работы проводились методом «маятника»: на высоту поднялся каждый обучаемый, в то время как регулировка высоты подъема осуществлялась с помощью изолирующего троса остальными членами бригады. Стоит отметить, что непередаваемые ощущения от приобщения к новому для себя виду деятельности получили впервые 10 членов бригады. А вот электромонтер Наиль Сафин — один из той самой легендарной бригады, начавший работать под напряжением 500 кВ еще в 1986 году, говорит, что технология в целом осталась той же, как и приспособления для работы, поменялась лишь спецодежда, ставшая более удобной. Своим примером и многолетним опытом работы именно он вдохновил остальных на преодоление неизбежно возникающего психологического барьера.

«Они — настоящие герои, а мы стали свидетелями важного исторического события для всей компании! — воодушевлен произошедшим событием заместитель главного инженера КЭС по основной сети Рустем Галимзянов, — Мы убедились, что этот метод успешно применяют коллеги из США и Европы, наладили рабочие контакты с зарубежными экспертами для обмена опытом. Сегодняшний день стал логическим воплощением поставленной цели. 1 июня 2018 года был заменен изолятор в гирлянде, который будет передан в музей КЭС. Осталось отработать технические моменты, такие как совершенствование имеющихся технологических карт, приобретение современного оборудования и нового снаряжения».

Итогом обучения электромонтеров стала успешная сдача экзаменов и получение удостоверений квалифицированных специалистов, владеющих навыками работ на напряжении 500 кВ. Заметим, что воздушные линии такого класса напряжения имеются также еще в 3 филиалах компании: Альметьевских, Бугульминских и Елабужских электрических сетях.