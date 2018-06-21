На улицах Зеленодольска высадят 400 тысяч цветов

Главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова отметила, что важный аспект озеленения – соблюсти баланс посадок по всей территории города.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В рамках муниципальной программы «Город миллиона цветов» в Зеленодольске высадят 400 тысяч цветов, пишет газета «Новости Зеленодольска».

Главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова отметила, что важный аспект озеленения – соблюсти баланс посадок по всей территории города, чтобы не осталось участков, обделенных растительностью. В среднем объем насаждений в жилых районах составляет около 58 процентов, на участках детсадов и школ – около 80, а рядом с промышленными предприятиями – не более 20.

Сажать цветы будут разные учреждения города, включая учреждения образования, социальной защиты, культуры, здравоохранения и другие. Специально для сотрудников разных ведомств прочитали лекции о посадке цветов. Слушателям рассказали о нормативах озеленения, видовом разнообразии растений и инвазивных видах (проще говоря – чужеродных), о правилах кронирования.

Самое большое количество цветов высадят организации жилищно-коммунального хозяйства – 400 тысяч штук.

Также в текущем году запланированы линейные посадки по улицам: Белинской (каштаны), Строителей (тополя), Королева (липы), у стадиона «Авангард». В осенней акции «День посадки леса-2018» будут высажены деревья по улице Столичной.