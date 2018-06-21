В Челнах на выставке «Фото одного дня» снимки закрепят прищепками на бельевой веревке

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(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на выставке «Фото одного дня» снимки повесят на бельевую веревку, закрепив прищепками.
Выставка «Фото одного дня» состоится 22 июня на набережной Тукая в выставочной галерее «Под мостом».
С 11 до 14 часов челнинцы и гости города смогут ознакомиться с трудовой жизнью города в фотолетописи «В объективе — история города Набережные Челны» и услышать исторические репортажи челнинской радиогазеты.
В течение выставки будет проходить акция #ProChelnyСегодня. Любой челнинец сможет разместить свои фотоработы о городе на веревке с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои он сможет забрать любые другие фотографии. Организаторы акции предлагают авторам снимков подписывать работы, оставлять на них необычные надписи и свои координаты, чтобы будущие их обладатели могли связаться с ними. «Сушка» — необычный формат выставки, объединяющий фотографов самого разного калибра — любителей и профессионалов, подчеркивают организаторы.
Также у челнинцев в этот день появится уникальная возможность побывать на пленэре изостудии Союза художников города и приобрести работы живописцев на выставке-продаже.
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