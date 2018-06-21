Самой лучшей семье Агрыза на Сабантуе вручили холодильник

Всего в соревнованиях приняло участие восемь семей.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Особенностью Сабантуя, состоявшегося в Агрызе, стало определение самой лучшей семьи, пишет газета «Агрызские вести».

Всего в соревнованиях приняло участие восемь семей. Им предстояло пройти следующие испытания: бег в мешках, бег с ложкой с яйцом, гонки на тачках, совместное забивание гвоздей, бег с коромыслом и ведрами, перетягивание каната. Однако самым тяжелым испытанием стало распиливание бревна пилой «Дружба».

В финале оказалось четыре семьи. Это Алексей и Любовь Семеновы, Шамиль и Гузель Ашраповы из Агрыза, Николай и Екатерина Никитины из Верхней Иж-Бобьи, а также Геннадий и Наталья Ореховы, выступавшие за Кулегашское сельское поселение. Набрав наибольшее количество баллов, Ореховы получили звание суперсемьи. Им вручили холодильник. Второе место досталось Ашраповым. Они получили телевизор. Все остальные участники конкурса также получили памятные призы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Агрызе впервые провели конкурс «Красавица Сабантуя».