В Лениногорском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП стал восьмым по счету учреждением первичного звена, открытым за последние годы в Лениногорском районе.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В преддверии Дня медицинских работников в деревне Урняк-Кумяк Лениногорского района Татарстана открылся фельдшерско-акушерский пункт, пишет газета «Лениногорские вести».



До настоящего времени в небольшой деревне не было учреждения для оказания первичной медицинской помощи, поэтому его открытия местные жители ждали с нетерпением. Проект реализовался благодаря республиканской программе.

ФАП расположен в административном здании этого населенного пункта, относящегося к Глазовскому сельскому поселению. Здесь есть все условия, чтобы принимать пациентов, оказывать им медицинскую помощь на первичном уровне.

Новый ФАП стал восьмым по счету учреждением первичного звена, открытым за последние годы в Лениногорском районе.