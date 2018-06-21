В ИА «Татар-информ» расскажут о возможных рисках на зарубежном отдыхе и качестве туристических услуг

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 21 июня, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о возможных рисках на зарубежном отдыхе и качестве туристических услуг.
В мероприятии примут участие председатель общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина, начальник правового управления общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Альбина Красовская.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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