Книга ученого КФУ попала в лонг-лист премии «Просветитель-2018»

В длинный список вошли 24 издания.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Книга «Жизнь замечательных устройств» кандидата химических наук, доцента КФУ, научного журналиста Аркадия Курамшина попала в длинный список премии «Просветитель-2018», сообщает пресс-служба КФУ.



В лонг-лист премии вошли 24 издания. Оргкомитет премии в составе профессора НИУ ВШЭ Александра Архангельского и литературного критика и телеведущего Александра Гаврилова отобрали книги длинного списка. Всего на конкурс было прислано более 150 книг, оргкомитет выбрал 24 работы для лонг-листа в двух номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки».



Книга Курамшина «Жизнь замечательных устройств» появилась на книжных прилавках в этом году. В издании рассказывается о приборах и аппаратах, названных в честь исследователей, которые используются в химических лабораториях.



В октябре лонг-лист сократится до восьми книг. Далее будут определены два победителя и шесть призеров. Каждый финалист получит премию в 100 тысяч рублей, победители – по 700 тысяч рублей.



Премия «Просветитель» присуждается с 2008 года за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.