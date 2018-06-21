В Заинске отреставрировали купола Свято-Троицкого храма

Осенью прошлого года были установлены леса и сделан частичный ремонт, а весной мастер покрыл купола металлом, покрытым нитридом титана.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Свято-Троицком храме Заинского района продолжается ремонт. Реставрация куполов, начатая в прошлом году, продолжилась с установлением теплой погоды, сообщает «Заинск-информ».



Над куполами работает мастер из Заинска Виктор Родионов. На данный момент он расписывает их в золотистый цвет. Ремонтом крыш и куполов церквей мастер занимается на протяжении нескольких десятков лет. Ранее он отреставрировал храмы в Альметьевском и Заинском районах.



Осенью прошлого года были установлены леса и сделан частичный ремонт, а весной мастер покрыл купола металлом, покрытым нитридом титана. Он более долговечный – рассчитан на пятьдесят лет.



Как сообщил настоятель-протоирей Свято-Троицкого храма Андрей Стребков, на работы выделено 450 тысяч рублей. Несмотря на то что храму всего чуть больше двадцати лет, однако купола, покрытые оцинкованным железом, серьезно износились. Поэтому в здание во время дождя или таяния снега попадала вода.



В храме также планируется привести в порядок и алтарную часть.