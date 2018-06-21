В Елабуге созданы трудовые отряды для школьников

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(Елабуга, 21 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На сегодня в Елабуге трудоустроено 168 школьников. Большинство из них, а именно 104 ученика работают в школьных трудовых бригадах, сообщает в Центре занятости населения. Всего же этим летом по линии Центра планируется обеспечить работой более 500 детей.
Сегодня подростки заняты в таких видах работ, как благоустройство территорий, ремонтно-строительные работы спортивных площадок и школьной мебели, выращивание овощей, а также часть детей занята качестве подсобных рабочих на промышленных предприятиях.
Со всеми подростками заключены срочные трудовые договоры, сообщают специалисты Центра занятости. Оплата труда, при отработке полного рабочего времени, производится в размере не ниже минимальной оплаты труда (МРОТ), а именно 11 тыс. 163 руб. Также трудоустроенным через Центр занятости оказывается материальная поддержка в размере 1 275 руб. в месяц.
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