Матч чемпионата мира Испания – Иран в Казани посетили более 42 тыс. зрителей

По сравнению с первым матчем мундиаля в столице Татарстана, посещаемость стадиона «Казань Арена» увеличилась.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Ирана в Казани посетили 42 тыс. 718 зрителей. Об этом объявил диктор по стадиону «Казань Арена».

Ранее дебютный матч мундиаля в Казани между сборными Франции и Австралии посетили 41 тыс. 279 человек.

Помимо этих двух игры столица Татарстана примет матчи Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).