Филипп Киркоров объяснил «ненависть» Пугачевой к Бузовой

Две недели назад Филипп Киркоров выложил в Instagram`e серию пикантных снимков с Бузовой и назвал ее «бомбой».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Певец Филипп Киркоров пояснил «Комсомольской правде» ситуацию вокруг Аллы Пугачевой и Ольги Бузовой. По его словам, Примадонна просто «случайно тыкнула» на негативный комментарий в адрес начинающей певицы.

Две недели назад Филипп Киркоров выложил в Instagram`e серию пикантных снимков с Бузовой и назвал ее «бомбой». На снимках парочка прижимается друг к другу, страстно изображая танец танго.

Некоторые подписчики нелестно высказались в адрес Бузовой, написав, что «она всех достала». Под одним из таких комментариев и появился «лайк» Примадонны. Хейтеры даже пришли к выводу, что карьере Ольги пришел конец.

Киркоров пояснил журналистам, что Пугачева не ставит отметки «мне нравится» и не читает комментарии. «Случайно тыкнула, и все», – пояснил он.