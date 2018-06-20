Казань приняла эстафету конкурса видеороликов «ПроГорода»

Столица Татарстана приняла эстафету от Ханты-Мансийского округа и передала ее Волгоградской области.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Казань приняла всероссийскую эстафету видеороликов о городах России «ПроГорода» – о городе глазами горожан и конкурса на лучший проект детской площадки «Песочница дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Столица Татарстана приняла эстафету от Ханты-Мансийского округа и передала ее Волгоградской области. В ролике представлены главные достопримечательности Казани с акцентом на национальный колорит. Пятиминутный видеоролик «Капитан бумажного корабля» снят студией Kazan club media.



Эстафета передается каждую неделю от региона к региону.



Жюри выберет победителя в категории «Лучшее освещение этнокультурных особенностей региона». Также эксперты наградят лучших за самый креативный видеоролик, за лучший туристический маршрут, за самое большое количество людей, поддержавших акцию в регионе.