Экстрадированный в Россию лидер ОПГ Гагиев заключен под стражу

Рекомендуем
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Глава организованной преступной группировки Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию по обвинению в организации 60 заказных убийств, заключен под стражу. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
ОПГ, которую возглавлял Гагиев, начала свою деятельность в 2004 году. На счету сообщества — 60 заказных убийств на территории Московского региона и Северной Осетии.
23 из 50 членов ОПГ приговорены к длительному тюремному заключению, причем двое — пожизненно. Еще 13 человек остаются под стражей, 7 членов сообщества объявлены в международный розыск.
Следующая новость
За неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека.
Рустам Минниханов встретился с Сергеем Кельбахом и Хосе Гирао Кабрера до начала матча ЧМ-2018.
Празднование Сабантуя начнется в 9.30.
Столица Татарстана стала примером, передав многие спортивные объекты университетам, отметил президент FISU.
Поддержать свою команду в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.
Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.
Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.
С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.
При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.
ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.