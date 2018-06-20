Экстрадированный в Россию лидер ОПГ Гагиев заключен под стражу

Аслан Гагиев обвинен в организации 60 заказных убийств.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Глава организованной преступной группировки Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию по обвинению в организации 60 заказных убийств, заключен под стражу. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

ОПГ, которую возглавлял Гагиев, начала свою деятельность в 2004 году. На счету сообщества — 60 заказных убийств на территории Московского региона и Северной Осетии.

23 из 50 членов ОПГ приговорены к длительному тюремному заключению, причем двое — пожизненно. Еще 13 человек остаются под стражей, 7 членов сообщества объявлены в международный розыск.