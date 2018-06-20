Олег Матыцин: Казань – лидер по числу студентов, занимающихся спортом

Столица Татарстана стала примером, передав многие спортивные объекты университетам, отметил президент FISU.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России возросла вовлеченность студентов в занятия спортом. По росту числа студентов, занимающихся спортом, лидер – Казань. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

По мнению спикера, важно, чтобы для студентов были созданы возможности для занятий спортом.

«В Казани многие спортивные сооружения переданы университетам. В этом она является хорошим примером. Сейчас спортивные объекты активно используются университетами для соревнований. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, наверное, по уровню обеспеченности ими является первой среди всех 14 спортивных вузов. Безусловно, Казанский федеральный университет и КАИ тоже являются базами для популяризации участия студентов в спортивных соревнованиях», – подчеркнул президент FISU.