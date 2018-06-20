Рустам Минниханов и Джанни Инфантино присутствуют на матче Испания – Иран в Казани

Поддержать свою команду в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино присутствуют на матче чемпионата мира между сборными Испании и Ирана, который стартовал в Казани.

Также поддержать свою команду в столицу Татарстана прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.

Матч между испанцами и иранцами завершает программу седьмого соревновательного дня чемпионата мира. Эта игра стала второй для столицы Татарстана — ранее на «Казань Арене» прошёл матч сборных Франции и Австралии, в котором европейцы одержали победу со счетом 2:1.