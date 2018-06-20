Сабантуй в Казани будет проходить 23 июня

Празднование Сабантуя начнется в 9.30.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Национальный праздник Сабантуй в столице республики пройдет 23 июня, об этом написал на своей странице в Instagram первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Празднование начнется в 9.30 и будет проходить не только в березовой роще в поселке Мирный, но и на площадке на озере Лебяжье.