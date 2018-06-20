Сабантуй в Казани будет проходить 23 июня

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Национальный праздник Сабантуй в столице республики пройдет 23 июня, об этом написал на своей странице в Instagram первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
Празднование начнется в 9.30 и будет проходить не только в березовой роще в поселке Мирный, но и на площадке на озере Лебяжье.
Матч сборной Испании против сборной Ирана завершился со счетом 1:0.
Аида Гарифуллина поприветствовала шейха в Казани.
Организаторы акции предлагают авторам снимков подписывать работы, оставлять на них необычные надписи и свои координаты.
Надпись «халяль» попала на этикетку по ошибке.
Столица Татарстана приняла эстафету от Ханты-Мансийского округа и передала ее Волгоградской области.
Производитель не согласовал этикетку со специалистами Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ.
Волонтеры из Казани провели лекции и интерактивные мероприятия для школьников.
Девушки играли по круговой системе, остальные команды до двух поражений.
Нападающий сборной Испании забил единственный гол в матче и принес победу своей команде.
Единственный гол в матче в начале второго тайма забил центрфорвард испанской команды Диего Коста.
Красавицей Сабантуя признана методист районного дома культуры Лейсан Тиуршина.
Очередной курс для предпринимателей представляет собой образовательную программу для начинающих по созданию бизнеса с нуля.
По сравнению с первым матчем мундиаля в столице Татарстана, посещаемость стадиона «Казань Арена» увеличилась.
За неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека.
Рустам Минниханов встретился с Сергеем Кельбахом и Хосе Гирао Кабрера до начала матча ЧМ-2018.
Празднование Сабантуя начнется в 9.30.
Столица Татарстана стала примером, передав многие спортивные объекты университетам, отметил президент FISU.
Поддержать свою команду в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.