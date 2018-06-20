Президент FISU: В Казани создана атмосфера большого спортивного международного праздника

Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казань соответствует мировым стандартам по проведению крупных мероприятий и гостеприимству. В городе царит атмосфера большого спортивного международного праздника. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Спикер отметил, что Казань сильно изменилась после проведения Универсиады – 2013. «Это не только мое впечатление, но и моих коллег, – подчеркнул он. – И пять лет назад Казань была прекрасной, с хорошей инфраструктурой, но город меняется буквально каждый год. Я имею возможность приезжать и сравнивать. Всегда есть позитивные изменения во благо жителей и гостей города».

По словам Матыцина, в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создана праздничная атмосфера. «Сложно оценивать, как Казань подошла к организации чемпионата технически, но с точки зрения имиджа международной федерации, думаю, что в ФИФА должны быть довольны, потому что организация, интересы, атмосфера праздника созданы. Мы видим это по лицам участников и болельщиков», – сказал он.

Президент FISU заметил, что во время проведения мероприятий обеспечен высокий уровень безопасности и сервиса. «Они более чем соответствуют международным стандартам», – резюмировал он.