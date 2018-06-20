Президент FISU: В Казани создана атмосфера большого спортивного международного праздника

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казань соответствует мировым стандартам по проведению крупных мероприятий и гостеприимству. В городе царит атмосфера большого спортивного международного праздника. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Спикер отметил, что Казань сильно изменилась после проведения Универсиады – 2013. «Это не только мое впечатление, но и моих коллег, – подчеркнул он. – И пять лет назад Казань была прекрасной, с хорошей инфраструктурой, но город меняется буквально каждый год. Я имею возможность приезжать и сравнивать. Всегда есть позитивные изменения во благо жителей и гостей города».
По словам Матыцина, в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создана праздничная атмосфера. «Сложно оценивать, как Казань подошла к организации чемпионата технически, но с точки зрения имиджа международной федерации, думаю, что в ФИФА должны быть довольны, потому что организация, интересы, атмосфера праздника созданы. Мы видим это по лицам участников и болельщиков», – сказал он.
Президент FISU заметил, что во время проведения мероприятий обеспечен высокий уровень безопасности и сервиса. «Они более чем соответствуют международным стандартам», – резюмировал он.
За неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека.
Рустам Минниханов встретился с Сергеем Кельбахом и Хосе Гирао Кабрера до начала матча ЧМ-2018.
Празднование Сабантуя начнется в 9.30.
Столица Татарстана стала примером, передав многие спортивные объекты университетам, отметил президент FISU.
Поддержать свою команду в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.
Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.
Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.
С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.
При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.
ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.