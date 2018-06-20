«Туполев» передал в эксплуатацию очередной Ту-214

Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Компания «Туполев» выпустила на эксплуатацию еще один Ту-214 в специальной модификации.

Новая модель выпущена в рамках договора Минобороны РФ с филиалом ПАО «Туполев» в Казани. После того, как был проведен ознакомительный полет, экипаж эксплуатирующей организации направил самолет к месту базирования.

Это вторая модель Ту-214 данной модификации, которую построило предприятие по заказу Министерства обороны РФ. Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию 26 марта текущего года.

Всего на казанском филиале ПАО «Туполев» построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций.