Отравившийся средством от насекомых ребёнок из Нижнекамска вышел из комы

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Нижнекамске сегодня вышел из комы трёхлетний малыш, который отравился средством от насекомых. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы с перинатальным центром Нижнекамска Файзрахманов Наиль.
«Малыш поступил к нам вчера в состоянии комы, на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня утром вышел из комы, а к обеду уже начал кушать. Ребёнок находится в реанимации. Мама все это время находится рядом с малышом», — объяснил медик.
Как выяснилось, трёхлетний ребёнок из деревни Ачи в Нижнекамском районе глотнул концентрированное средство против против клопов, тараканов и комаров 19 июня. О происшествии Мама малыша узнала практически сразу, вызвала скорую. К тому времени, ребёнок уже не реагировал на происходящее.
Сейчас врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести. Медики провели все обследования, и продолжают интенсивное лечение.
Если малыш будет чувствовать себя хорошо и будет благоприятный прогноз, завтра его переведут из реанимации в профильное отделение.
«Большая просьба к родителям убирать все химические средства подальше от детей. Это очень опасно, ведь может быть и летальный исход. Здесь малыш чудом выжил», — заметил Файзрахманов Наиль.
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