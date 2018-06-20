Владыка Феофан: Если священник сдаст ГТО, но не будет знать азы духовной жизни, пользы не будет

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Священник должен быть в хорошей физической форме, но, прежде всего, должен знать азы духовной жизни. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что имамы республики будут сдавать нормы ГТО. Журналисты поинтересовались, планирует ли владыка Феофан присоединиться к этой акции.
«Для духовенства хорошо, конечно, быть в физической форме, готовым к труду и обороне, – сказал митрополит. – Если священник хорошо сдаст нормы ГТО, но не будет знать азы духовной жизни, не будет хорошим специалистом в этой области, то пользы не будет. Поэтому должна быть гармония».
По его словам, среди поступающих в семинарию отдается предпочтение отслужившим в армии. «А после армии говорить о нормах ГТО будет запоздалым явлением. В нашей семинарии есть замечательный спортзал, где мы занимаемся. А вообще быть готовым нужно всегда», – подчеркнул глава Татарстанской митрополии.
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