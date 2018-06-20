Организаторы Фестиваля болельщиков напоминают о правилах поведения на площадке

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Организаторы Фестиваля болельщиков FIFA, организованный на площади у Центра семьи «Казан», напоминают болельщикам и гостям о правилах пребывания на Фан-фесте.
Чтобы пребывание на площадке было максимально комфортным, болельщикам стоит приходить на фан-зону заранее до начала матча. Ворота открываются за два часа до начала трансляции.
Пройти на территорию Фестиваля можно только через специальные проходы, где служба безопасности досматривают посетителей и из вещи.
Организаторы напоминают, что досмотр вещей является обязательной процедурой, гарантирующей безопасность болельщиков, поэтому просят отнестись с пониманием и проявить терпение.
Кроме того, чтобы пребывание на фан-зоне было комфортным, болельщикам следует прийти в удобной обуви, а габаритные вещи (зонты, селфи-палки, штативы) и продукты питания оставить дома.
Посетителям с детьми следует обратиться к волонтерам за специальными детскими браслетами, на которых указывается номер телефона родителей.
Также организаторы напоминают, что на Фестиваль нельзя проходить с велосипедом. Рядом функционируют парковки для велосипедов, где гости могут оставить свой велосипед, но следует принести замок.
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