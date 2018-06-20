Внутреннюю отделку собора Казанской иконы Божией Матери завершат к концу 2019 года

Духовная жизньЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Расих Фасхутдинов
(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Внутренняя отделка собора Казанской иконы Божией Матери будет завершена к концу 2019 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
Период строительства владыка назвал более простым. «Наступает период, когда идет отделка. Это – внутренняя роспись, украшения. Есть технологические, временные рамки. Прежде чем расписывать стены, здание должно устояться. Там будет замечательный иконостас, шедевр – редкое сочетание мраморных колонн, облицовка тоже мраморная. Затем – резьба по дереву с позолотой и отделка бронзой. Надо все это художественно оформить. Не так много специалистов», – сказал он.
«Думаю, что к концу 2019 года мы сможем войти и посмотреть, что там сделано», – добавил митрополит.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18 июня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил пять золотых крестов для куполов воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря в столице РТ.
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.
Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.
Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.
С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.
При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.
ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.
Официальный представить МИД России ответила на вопросы журналистов в пресс-центре ЧМ-2018 Самары.
Во время пресс-конференции владыка Феофан призвал не политизировать чемпионат.
Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.
Результаты химического анализа показали, что уровень толуола в почве в 100 раз выше допустимого.