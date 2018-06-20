Внутреннюю отделку собора Казанской иконы Божией Матери завершат к концу 2019 года

Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Внутренняя отделка собора Казанской иконы Божией Матери будет завершена к концу 2019 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Период строительства владыка назвал более простым. «Наступает период, когда идет отделка. Это – внутренняя роспись, украшения. Есть технологические, временные рамки. Прежде чем расписывать стены, здание должно устояться. Там будет замечательный иконостас, шедевр – редкое сочетание мраморных колонн, облицовка тоже мраморная. Затем – резьба по дереву с позолотой и отделка бронзой. Надо все это художественно оформить. Не так много специалистов», – сказал он.

«Думаю, что к концу 2019 года мы сможем войти и посмотреть, что там сделано», – добавил митрополит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18 июня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил пять золотых крестов для куполов воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери на территории Богородицкого монастыря в столице РТ.