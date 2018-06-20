Депутаты и медики Татарстана предложили проводить комплексное медицинское обследование школьников

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Депутаты и врачи Татарстана сегодня на заседании в КГМУ предложили проводить специальные медицинские обследования российских школьников.
Соответствующее предложение направили в Кабинет Министров политики, медики, ученые России и Татарстана, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Специалисты сегодня на пленарном заседании в университете обсудили проблемные точки в детском здравоохранении, в том числе рост различных заболеваний у учащихся школ.
«Дело в том, что сейчас в Госдуме Российской Федерации рассматривается законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные документы, регламентирующие дальнейшую работу школьного здравоохранения. Мы сегодня должны констатировать то, что у нас далеко не в каждой школе есть медицинский кабинет, тем более лицензированный медкабинет. Для этого нет условий. Надо думать, как это решить», — объяснила заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова.
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