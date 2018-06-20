В казанской школе сорвался ЕГЭ по литературе и физике из-за отключения света

ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В одном из пунктов проведения экзамена в Казани сорвался ЕГЭ по литературе и физике из-за отключения электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Минобрнауки РТ.

В пункте проведения экзамена № 5804, который организован на базе казанской школы № 89, ЕГЭ по литературе сдавали 48 человек, по физике – 212.

«В 9.53 в Ново-Савиновском районе Казани из-за аварии отключился свет. В 10.53 удалось подключить резервный источник питания, в 10.55 были распечатаны контрольно-измерительные материалы в 18 аудиториях, в двух аудиториях начался экзамен. Однако в 11.07 произошел взрыв на трансформаторной подстанции и вновь отключился свет», – отметили в ведомстве.

Министерством образования и науки РТ совместно с Рособрнадзором было принято решение об остановке экзамена и повторном допуске участников к ЕГЭ по литературе и физике 28 июня. Выпускники будут сдавать экзамены в том же пункте.

В министерстве напомнили, что с 22 июня начнутся резервные дни сдачи ЕГЭ. В этот день для участников, по объективным причинам не сумевшим прийти на экзамен в основной день, пройдут экзамены по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.