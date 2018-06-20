Пушистых «бандитов» обнаружили в городе Тинсукия в штате Ассам.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Крысы-налетчики сгрызли в банкомате в Индии больше миллиона рупий, сообщает газета «Известия».

Банкомат, расположенный в городе Тинсукия в штате Ассам, перестал работать 20 мая. Сотрудники банка, приехавшие чинить аппарат, обнаружили внутри крыс, которые уничтожали банковские банкноты.

Грызунами было уничтожено 1,2 млн рупий (около миллиона рублей).