(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Крысы-налетчики сгрызли в банкомате в Индии больше миллиона рупий, сообщает газета «Известия».
Банкомат, расположенный в городе Тинсукия в штате Ассам, перестал работать 20 мая. Сотрудники банка, приехавшие чинить аппарат, обнаружили внутри крыс, которые уничтожали банковские банкноты.
Грызунами было уничтожено 1,2 млн рупий (около миллиона рублей).
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