Проекты новых кварталов «Салават купере» выполнят призеры I молодежной архбиеннале

Выполненные в единой концепции проекты будут предусматривать общий пешеходный бульвар, комфортную среду и разделение игровых зон и паркинга.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С победителями и призерами I Российской молодежной архитектурной биеннале, проходившей минувшей осенью в Иннополисе, заключен контракт на проектирование застройки трех новых кварталов второй очереди микрорайона «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Московская архитектурная группа Citizenstudio «Горожане», завоевавшая главный золотой приз биеннале, будет работать над проектом 4-го квартала. Московский архитектор Надежда Коренева, обладатель серебряного приза, приступает к разработке 5-го квартала. Архитектурная мастерская из Санкт-Петербурга «Футура Архитекст» Олега Манова, взявшая бронзовый приз, спроектирует 6-й квартал.

Сегодня начинающие градостроители встретились с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и представили ей первые эскизы своих идей. Их главной задачей является формирование комфортной и гармоничной городской среды нового качества. Территорию разделят на несколько жилых групп со свободными от машин дворовыми пространствами и зонами для детей. Для автомобилей предусмотрены наземные паркинги.

Фасады домов, по предложению молодых архитекторов, должны быть светлыми и с яркими цветовыми акцентами. Несмотря на то, что работать над каждым кварталом будет своя группа проектировщиков, предполагается единая концепция их решения, при этом с индивидуальными нюансами. Благоустроенные общественные пространства предлагается соединить общим пешеходным бульваром.

Так, ранее сообщалось, что коллектив из Воронежа, получивший на I Российской молодежной архитектурной биеннале Приз Правительства РТ, разработает проект общественного пространства в «Салават Купере».

