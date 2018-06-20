Проекты новых кварталов «Салават купере» выполнят призеры I молодежной архбиеннале

Экономика и финансыОбществоАктуальная урбанистика Татарстана
Рекомендуем
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С победителями и призерами I Российской молодежной архитектурной биеннале, проходившей минувшей осенью в Иннополисе, заключен контракт на проектирование застройки трех новых кварталов второй очереди микрорайона «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.
Московская архитектурная группа Citizenstudio «Горожане», завоевавшая главный золотой приз биеннале, будет работать над проектом 4-го квартала. Московский архитектор Надежда Коренева, обладатель серебряного приза, приступает к разработке 5-го квартала. Архитектурная мастерская из Санкт-Петербурга «Футура Архитекст» Олега Манова, взявшая бронзовый приз, спроектирует 6-й квартал.
Сегодня начинающие градостроители встретились с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и представили ей первые эскизы своих идей. Их главной задачей является формирование комфортной и гармоничной городской среды нового качества. Территорию разделят на несколько жилых групп со свободными от машин дворовыми пространствами и зонами для детей. Для автомобилей предусмотрены наземные паркинги.
Фасады домов, по предложению молодых архитекторов, должны быть светлыми и с яркими цветовыми акцентами. Несмотря на то, что работать над каждым кварталом будет своя группа проектировщиков, предполагается единая концепция их решения, при этом с индивидуальными нюансами. Благоустроенные общественные пространства предлагается соединить общим пешеходным бульваром.
Так, ранее сообщалось, что коллектив из Воронежа, получивший на I Российской молодежной архитектурной биеннале Приз Правительства РТ, разработает проект общественного пространства в «Салават Купере».
Очередной курс для предпринимателей представляет собой образовательную программу для начинающих по созданию бизнеса с нуля.
По сравнению с первым матчем мундиаля в столице Татарстана, посещаемость стадиона «Казань Арена» увеличилась.
За неделю, с 11 по 17 июня, количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека.
Рустам Минниханов встретился с Сергеем Кельбахом и Хосе Гирао Кабрера до начала матча ЧМ-2018.
Празднование Сабантуя начнется в 9.30.
Столица Татарстана стала примером, передав многие спортивные объекты университетам, отметил президент FISU.
Поддержать свою команду в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гироа.
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.
Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.
Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.
С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.