Феофан благословил иранских болельщиков на фарси перед пресс-конференцией

Во время пресс-конференции владыка Феофан призвал не политизировать чемпионат.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан перед пресс-конференцией встретился с иранскими болельщиками и благословил их на фарси.

Во время пресс-конференции архиерей призвал не политизировать чемпионат, подчеркнув, что у людей «должна быть просто возможностью открытого человеческого общения».

В 90-х годах владыка Феофан являлся заместителем председателя отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата и в рамках послушания посетил впервые Иран.