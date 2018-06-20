Мария Захарова: Признательны журналистам, которые достоверно и объективно показывают ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Признательны журналистам, которые достоверно и объективно передают события и атмосферу чемпионата мира по футболу. Об этом заявила сегодня на брифинге в формате видеоконференции в Самаре официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы признательны тем журналистам, средствам массовой информации, которые достоверно и объективно, я не говорю хорошо или позитивно, передают тот самый дух, который здесь царит», – сказала спикер.
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