Депутаты РТ попросили усилить психологическую поддержку во всех школах России

Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Профессиональные психологи должны работать в каждой российской школе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова.

«Я считаю, что психологи должны быть обязательны в школах. У нас недостаточно квалифицированных психологов. Этой работой занимается Кабинет Министров, который сейчас анализирует весь кадровый потенциал, все бюджетные ресурсы, которые сегодня направлены на эти вопросы. Ведь к психологу обращаются дети, родители, иногда и педагоги. В общем, многие конфликтные ситуации удается снять и избежать», – отметила депутат.

По словам Татьяны Ларионовой, на сегодня во всех 1403 школах Татарстана обучаются 403 тысячи детей. По существующему нормативу Министерства образования и науки России на 500 учеников полагается один психолог. В школах республики, по данным депутата, работают 496 педагогов-психологов, что почти в два раза ниже нормы.

«Сейчас Министерство образования и науки России готовит нормативный документ – на 300 учащихся должен быть один психолог», – добавила руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие».

Обсуждения проблемного вопроса прошло сегодня в КГМУ на пленарном заседании, где депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ, представители Кабмина РТ, врачи, профессора и представители различных ведомств России и Татарстана обсудили проблемы детского здоровья.

На трех площадках специалисты обсудили, как правильно оказывать медицинскую помощь дошкольникам, ученикам и студентам, а также как сохранить их здоровье.



Свое мнение по поводу необходимости школьных психологов высказал и советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям и руководитель исполнительного комитета татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия Андрей Кондратьев.

«Психологи необходимы. Но не в школах должны быть психологи, не может психолог работать в школе и быть зависимым от директора школы. Он должен быть из социальной среды. Они должны приходить в школу и смотреть за ситуацией в школе. Тогда этот психолог будет эффективен», – высказался Кондратьев».

