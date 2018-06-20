Скоропостижно скончался заслуженный врач РФ и РТ Евгений Сахаров

При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). На 62-м году ушел из жизни заслуженный врач России и Татарстана Евгений Сахаров, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



«Коллеги и сотрудники Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражают соболезнования семье и друзьям Евгения Александровича», – говорится в соболезновании.



Евгений Сахаров являлся кандидатом медицинских наук, врачом психиатром-психотерапевтом высшей квалификации.



При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ была создана клинико-психологическая служба, которая впоследствии была признана лучшей в России.



Под руководством Евгения Александровича выросла целая плеяда врачей-психиатров, внесших свой вклад в развитие психиатрии Татарстана и России.



Похороны Евгения Сахарова пройдут 22 июня на Арском кладбище.