Скоропостижно скончался заслуженный врач РФ и РТ Евгений Сахаров

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(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). На 62-м году ушел из жизни заслуженный врач России и Татарстана Евгений Сахаров, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«Коллеги и сотрудники Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражают соболезнования семье и друзьям Евгения Александровича», – говорится в соболезновании.
Евгений Сахаров являлся кандидатом медицинских наук, врачом психиатром-психотерапевтом высшей квалификации.
При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ была создана клинико-психологическая служба, которая впоследствии была признана лучшей в России.
Под руководством Евгения Александровича выросла целая плеяда врачей-психиатров, внесших свой вклад в развитие психиатрии Татарстана и России.
Похороны Евгения Сахарова пройдут 22 июня на Арском кладбище.
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