«Это место бьет все рекорды»: Видеоблогер BBC нырнул в Голубое озеро в Казани

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: кадр из видео
(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Видеоблогер и журналист канала «Би-би-си» Бен Тавенер побывал в четырех из 11 городов, принимающих чемпионат, чтобы узнать, чем там заняться приезжим.
«Это мой чемпионат мира без футбола, – делает вступление Бен. – Привет из Казани». Очередной блог Бен посвятил столице Татарстана. И, по его мнению, Казань наиболее готова к наплыву туристов среди городов-организаторов ЧМ-2018.
Самое большое впечатление на него произвело Голубое озеро, где он занялся дайвингом. Видеоблогер рассказал, что глубина озера, питающегося подземными источниками, составляет 18 м, круглогодичная температура воды – 4 – 6 градусов.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Тавенер также посетил Казанский Кремль, Центр семьи «Казан», мечеть Кул Шариф и Храм всех религий. Он рассказал, что в Татарстане многие национальности существуют рядом в мире и согласии. Журналист также познакомил подписчиков своего блога с национальной кухней и научился готовить чак-чак.
Следующая новость
Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.
Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.
Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.
Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.
«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.
Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.
Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.
С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.
При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.
ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.
Официальный представить МИД России ответила на вопросы журналистов в пресс-центре ЧМ-2018 Самары.
Во время пресс-конференции владыка Феофан призвал не политизировать чемпионат.
Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.
Результаты химического анализа показали, что уровень толуола в почве в 100 раз выше допустимого.