«Это место бьет все рекорды»: Видеоблогер BBC нырнул в Голубое озеро в Казани

«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Видеоблогер и журналист канала «Би-би-си» Бен Тавенер побывал в четырех из 11 городов, принимающих чемпионат, чтобы узнать, чем там заняться приезжим.

«Это мой чемпионат мира без футбола, – делает вступление Бен. – Привет из Казани». Очередной блог Бен посвятил столице Татарстана. И, по его мнению, Казань наиболее готова к наплыву туристов среди городов-организаторов ЧМ-2018.



Самое большое впечатление на него произвело Голубое озеро, где он занялся дайвингом. Видеоблогер рассказал, что глубина озера, питающегося подземными источниками, составляет 18 м, круглогодичная температура воды – 4 – 6 градусов.

«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.



Тавенер также посетил Казанский Кремль, Центр семьи «Казан», мечеть Кул Шариф и Храм всех религий. Он рассказал, что в Татарстане многие национальности существуют рядом в мире и согласии. Журналист также познакомил подписчиков своего блога с национальной кухней и научился готовить чак-чак.