Главное
Прокуратура требует наказать виновных в загрязнении почвы после пожара на Автосервисной в Казани

Татар-информ

20 июня 2018, 19:16

Экономика и финансыПолитикаОбщество

Валентина Матвиенко: Откладывать пенсионную реформу нельзя

Рекомендуем

Спикер Совета Федерации призвала не просто выходить на митинги и пикеты, а предлагать аргументированную альтернативу.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Спикер верхней палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что откладывать пенсионную реформу в России нельзя и законопроект необходимо принять осенью этого года, сообщает ТАСС.

«Отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо... Обсуждать, корректировать, но принимать надо осенью этого года, не откладывая» — убеждена Матвиенко, подчеркнувшая, что нельзя снимать с себя ответственность и возлагать ее на тех, кто придет к власти через пять – десять лет, когда возникнут уже «более серьезные проблемы».

По заверениям спикера, Совет Федерации намерен внимательно следить за дискуссией по этой законотворческой инициативе в обществе, учитывая конструктивные предложения.

«Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы, как законодатели, будем следить за этой дискуссией... Если это будут конструктивные предложения, безусловно, они будут все рассмотрены», — сказала Валентина Матвиенко.

Однако только лишь выходить на площади и протестовать, по ее словам, — безответственная политика. Опротестовывая инициативу парламентариев, необходимо аргументировано предлагать альтернативные варианты. Она также подчеркнула, что горячо обсуждаемый законопроект правительства — это результат серьезной аналитической работы.

Вместе с тем Валентина Матвиенко признала, что законопроект нуждается в уточнениях, но заметила, что для этого и проводится общественная дискуссия. В представлении парламентария обсуждать пенсионную реформу в регионах следует не в кабинете, «а идти на площади, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами».

«Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к проекту закона и свои замечания, и предложения», — пояснила спикер Совета Федерации.

При этом она подчеркнула, что называть документ законопроектом о повышении пенсионного возраста неправильно, поскольку «это закон о пенсионной реформе, конечная цель которой — повысить уровень пенсий и решить назревшие проблемы».

Проект закона о повышении пенсионного возраста на 5 лет для мужчин (с 60 до 65) и на 8 лет (с 55 до 63) для женщин внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня. Вводить реформы планируется постепенно, начав в 2019 году и закончив преобразования к 2028 году для мужчин и к 2034 году для женщин.

Предполагается провести детальное обсуждение с экспертами и регионами, однако уже сейчас в Интернете идет сбор подписей под петициями против закона о повышении пенсионного возраста. Отрицательно к пенсионной реформе отнеслись и крупнейшие профсоюзные объединения и политические партии.

Следующая новость

Опубликовано видео плачевного состояния украинских танков «Оплот»

Новости дня
20:54
Президент FISU: В Казани создана атмосфера большого спортивного международного праздника

Уровень безопасности и сервиса соответствует международным стандартам, отметил Олег Матыцин.

20:50
«Туполев» передал в эксплуатацию очередной Ту-214

Первая модель Ту-214 была передана в эксплуатацию в марте 2018 года.

20:40
Песня казанского ВИА «Волга-Волга» стала саундтреком к фильму киношколы Федора Бондарчука
20:30
Букмекеры определили фаворита на звание лучшего бомбардира в ЧМ-2018
20:16
Румыния признала Карину Цуркан своей гражданкой

Глава МИД Румынии заявил, что у Карины Цуркан оказались румынский и молдавский паспорты.

20:16
Отравившийся средством от насекомых ребёнок из Нижнекамска вышел из комы

Малыш сделал глоток жидкого концентрата против клопов, тараканов и комаров.

20:06
Владыка Феофан: Если священник сдаст ГТО, но не будет знать азы духовной жизни, пользы не будет
19:56
«Это место бьет все рекорды»: Видеоблогер BBC нырнул в Голубое озеро в Казани

«Где я только не бывал, откуда я только не вещал, но это место бьет все рекорды», – говорит Бен о Голубом озере, отмечая, что оно очень красивое.

19:34
Опубликовано видео плачевного состояния украинских танков «Оплот»
19:20
Депутат РФ инициирует введение обязательного оснащения автоперевозчиков тахографами
19:16
Валентина Матвиенко: Откладывать пенсионную реформу нельзя
19:06
Внутреннюю отделку собора Казанской иконы Божией Матери завершат к концу 2019 года

Сроки завершения внутренней отделки собора озвучил владыка Феофан в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани.

19:00
Организаторы Фестиваля болельщиков напоминают о правилах поведения на площадке

Фестиваль болельщиков является единственной официальной площадкой для просмотра матчей за пределами стадиона.

18:50
Силуанов рассказал о стоимости доллара при отсутствии бюджетного правила
18:46
Проекты новых кварталов «Салават купере» выполнят призеры I молодежной архбиеннале
18:28
Депутаты и медики Татарстана предложили проводить комплексное медицинское обследование школьников

С помощью постоянных обследований врачи смогут контролировать здоровье российских учеников.

18:16
Скоропостижно скончался заслуженный врач РФ и РТ Евгений Сахаров

При участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе ДРКБ была создана клинико-психологическая служба.

18:10
В казанской школе сорвался ЕГЭ по литературе и физике из-за отключения света

ЕГЭ по литературе и физике выпускники в пункте проведения экзамена № 5804 будут сдавать 28 июня.

17:56
ВСУ Украины в ходе наступательных действий продвинулись на 2 км в Донбассе
17:56
Мария Захарова: Признательны журналистам, которые достоверно и объективно показывают ЧМ-2018

Официальный представить МИД России ответила на вопросы журналистов в пресс-центре ЧМ-2018 Самары.

17:48
Владыка Феофан благословил иранских болельщиков на фарси перед пресс-конференцией

Во время пресс-конференции владыка Феофан призвал не политизировать чемпионат.

17:38
Депутаты РТ попросили усилить психологическую поддержку во всех школах России

Татьяна Ларионова обозначила проблему нехватки кадров в школах РТ и их недостаточной квалификации.

17:33
Прокуратура требует наказать виновных в загрязнении почвы после пожара на Автосервисной в Казани

Результаты химического анализа показали, что уровень толуола в почве в 100 раз выше допустимого.

17:30
Кинокритики назвали лучшие фильмы первого полугодия
17:14
Постпред США поблагодарила Помпео за одобрение выхода из Совета по правам человека
События

20 июня«Кто стучится в дверь ко мне?»: как в Казани приставы ранним утром навещают должников

20 июняВасилий Лановой: о разлуке с Украиной и чей портрет он поднимает в «Бессмертном полку»

20 июняВосемь мифов об оказании первой помощи: казанские спасатели о самых распространенных ошибках

19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняОткупиться не удалось – виновнику смертельной аварии в Казани дали реальный срок