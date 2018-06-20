Валентина Матвиенко: Откладывать пенсионную реформу нельзя

Спикер Совета Федерации призвала не просто выходить на митинги и пикеты, а предлагать аргументированную альтернативу.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Спикер верхней палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что откладывать пенсионную реформу в России нельзя и законопроект необходимо принять осенью этого года, сообщает ТАСС.

«Отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо... Обсуждать, корректировать, но принимать надо осенью этого года, не откладывая» — убеждена Матвиенко, подчеркнувшая, что нельзя снимать с себя ответственность и возлагать ее на тех, кто придет к власти через пять – десять лет, когда возникнут уже «более серьезные проблемы».

По заверениям спикера, Совет Федерации намерен внимательно следить за дискуссией по этой законотворческой инициативе в обществе, учитывая конструктивные предложения.

«Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы, как законодатели, будем следить за этой дискуссией... Если это будут конструктивные предложения, безусловно, они будут все рассмотрены», — сказала Валентина Матвиенко.

Однако только лишь выходить на площади и протестовать, по ее словам, — безответственная политика. Опротестовывая инициативу парламентариев, необходимо аргументировано предлагать альтернативные варианты. Она также подчеркнула, что горячо обсуждаемый законопроект правительства — это результат серьезной аналитической работы.

Вместе с тем Валентина Матвиенко признала, что законопроект нуждается в уточнениях, но заметила, что для этого и проводится общественная дискуссия. В представлении парламентария обсуждать пенсионную реформу в регионах следует не в кабинете, «а идти на площади, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами».

«Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к проекту закона и свои замечания, и предложения», — пояснила спикер Совета Федерации.

При этом она подчеркнула, что называть документ законопроектом о повышении пенсионного возраста неправильно, поскольку «это закон о пенсионной реформе, конечная цель которой — повысить уровень пенсий и решить назревшие проблемы».

Проект закона о повышении пенсионного возраста на 5 лет для мужчин (с 60 до 65) и на 8 лет (с 55 до 63) для женщин внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня. Вводить реформы планируется постепенно, начав в 2019 году и закончив преобразования к 2028 году для мужчин и к 2034 году для женщин.

Предполагается провести детальное обсуждение с экспертами и регионами, однако уже сейчас в Интернете идет сбор подписей под петициями против закона о повышении пенсионного возраста. Отрицательно к пенсионной реформе отнеслись и крупнейшие профсоюзные объединения и политические партии.